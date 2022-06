Spettacoli, musica e divertimento: notte bianca a Osio Sotto (Di giovedì 30 giugno 2022) Osio Sotto. Spettacoli, mostre e musica, gonfiabili per bambini, giostre e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti della notte bianca in programma a Osio Sotto sabato 2 luglio dalle 19 alle 2. Le vie del centro si animeranno con numerosi eventi di stampo culturale o d’intrattenimento rivolti al pubblico di tutte le età. Più precisamente, al bar Tram e al bar dei Portici dalle 20:30 sarà protagonista 34 Street band e all’oratorio dalle 18 alle 24 terranno banco just dance e un torneo di beach volley, mentre in piazza Papa Giovanni XXIII alle 20.15 avrà luogo un’esibizione di danza dell’Asd Pil Art – Danza e movimento e alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Cabaret e zone limitrofe” con Stefano Chiodaroli e Gianluca De Angelis, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022), mostre e, gonfiabili per bambini, giostre e tanto. Sono questi gli ingredienti dellain programma asabato 2 luglio dalle 19 alle 2. Le vie del centro si animeranno con numerosi eventi di stampo culturale o d’intrattenimento rivolti al pubblico di tutte le età. Più precisamente, al bar Tram e al bar dei Portici dalle 20:30 sarà protagonista 34 Street band e all’oratorio dalle 18 alle 24 terranno banco just dance e un torneo di beach volley, mentre in piazza Papa Giovanni XXIII alle 20.15 avrà luogo un’esibizione di danza dell’Asd Pil Art – Danza e movimento e alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Cabaret e zone limitrofe” con Stefano Chiodaroli e Gianluca De Angelis, ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Renato Zero confessa le molestie subite da un pedofilo: «La gente mi accusò dicendo che non era vero» - QuartettoMilano : Riviviamo insieme l'emozione della Festa della Musica ?? Un ringraziamento speciale a IED Milano per aver reso possi… - SassiLive : CONCERTO “LATIN-JAZZ…A TEATRO!” CON MAURIZIO DI FULVIO QUARTET AL TEATRO STABILE DI POTENZA PER LUCANIA CLASSICA FE… - 361_magazine : - Lavitadelpopolo : Incontri-laboratori per apprezzare le bellezze del Creato e concerto gospel con “Bassano Bluespiritual Band” nel po… -