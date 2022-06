Sonego-Gaston | Wimbledon 2022 | orario e diretta tv dell’incontro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Raggiungere il collega e connazionale Jannik Sinner al terzo turno di. Questo l’obiettivo odierno di Lorenzoche nella giornata odierna dovrà scendere sul manto erboso inglese per sfidare Hugo, il suo prossimo rivale. Non è stata una spedizione felice per il tennis nostrano che, dopo aver perso l’alfiere Matteo Berrettini per Covid-19, non è riuscito ad imprimere un marchio vivido alla contesa. Tutto il roster femminile ha salutato la competizione non portando nessuna tennista al terzo turno, mentre i maschi sono aggrappati all’altoatesino (ieri vincitore nella seconda sfida del suo tabellone) ed al torinese che alle 13:30 sfiderà il transalpino. Ecco le ultime e latv del match ...

Mikael Ymer (SWE) 64 63 57 62 (27) Lorenzo(ITA) c. Hugo(FRA) Terzo turno (10) Jannik Sinner (ITA) c. (20) John Isner (USA) DOPPIO MASCHILE Primo turno Andrea Vavassori/Nikola Cacic (...In caso di vittoria, Nadal potrebbe trovare un italiano al terzo turno ovvero Lorenzo, a patto che anche il torinese superi il suo esame contro il francese Hugo. PROGRAMMA DEL TORNEO ...Lorenzo Sonego torna in campo nel primo pomeriggio per il secondo turno di Wimbledon , terzo Slam del 2022, che si sta disputando sui prati ...Lorenzo Sonego torna in azione quest'oggi sull'erba del campo 14 all'All England Club di Church Road contro Hugo Gaston per il secondo turno di Wimbledon 2022, terzo Grand Slam stagionale. Il 27enne t ...