(Di giovedì 30 giugno 2022)è una delle rivelazioni della stagione 2022 di; l’atleta ha infatti conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria fino ai -59 kg in occasione dei Campionati Europei di Tirana (Albania), cedendo il passo alla francese Dora Tchakounté di una sola lunghezza. Un risultato importante per l’azzurra, arrivato nove mesi dopo l’argento agli Europei Under 23 di Rovaniemi (Finlandia), dimostrazione di un grande talento con importanti margini di crescita Abbiamo intercettato lasta al rientro della sua impresa in Albania, facendoci raccontare qualcosa in più non solo delle sue sensazioni postma anche sulla sua metodologia di allenamento e sui suoi obiettivi futuri., Mirko Zanni: “Devo ...

Non si è perso d'animo Cristiano Ficco, azzurro della Nazionale italiana di sollevamento pesi reduce dal quarto posto nella categoria - 89 kg ...Valerio Vanini , giovane bodybuilder alessandrino, è infatti stato in grado di trasformare quell'amore per il sollevamento pesi e l'interesse per gli esercizi a corpo libero in una forma mentis che ... Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris: "In gara replicati i risultati degli allenamenti. Parigi 2024 il traguardo finale" Fasano - Si è svolto lo scorso 25 giugno, nella palestra dell'Istituto Salvemini di Fasano, il Trofeo Coni – Gran Premio Prime Alzate Strappo. Oltre un'ottantina di atleti giunti da tutta la Puglia si ...