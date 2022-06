Sollevamento pesi | Antonio Urso è il nuovo segretario generale della IWF

(Di giovedì 30 giugno 2022)è ilInternational Weightlifting Federation (IWF). Il numero unoFipe ha ricevuto 64 voti, uno in più del peruviano José Carlos Quinones, dopo che quest’ultimo sabato scorso era stato dichiarato vincitore al termine di una votazione poi ritenuta irregolare.è stato eletto durante il congressostica mondiale che si è tenuto a Tirana in Albania. Una seconda e doverosa votazione, dopo che José Quinones era stato erroneamente dichiarato vincitore, dopo che aveva ottenuto 68 voti contro i 60 die 16 del terzo candidato, Ali Moradi. Per vincere a titolo definitivo, Quinones avrebbe avuto bisogno di 73 voti, ma visto che non ha raggiunto ...

drelegantia : @SAponticelli @ipposan23 @micheleboldrin L'esecuzione di un sollevamento pesi generico, richiede una tecnica inferi… - BeachPapeete : @Kagakazov @ilReazionario @RomGarg devi frequentare l'università di ingegneria, allora... dipende dagli sport, ce n… - ClaireBheralds : @_carnis @Retroeggs @stanzaselvaggia Aggiungo oltretutto che, io e i miei amici dopo 3 vaccinazioni stavamo benone.… - Brownfox_51 : (2/2) è: che il modo migliore per comunicare con il microbiota e mantenerlo forte è il cibo. Compresi i precisi me… - JangaCYA : @MelaOreo @TatooWasTaken @andrea123456689 @ouuyaniris E quale cazzo sarebbe il tuo point? Ho più amici che sono 1,7…

Lucrezia Magistris è una delle rivelazioni della stagione 2022 di sollevamento pesi; l'atleta ha infatti conquistato una splendida medaglia d'argento nella categoria fino ai - 59 kg in occasione dei Campionati Europei di Tirana (Albania), cedendo il passo alla ... Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris: "In gara replicati i risultati degli allenamenti. Parigi 2024 il traguardo finale" Antonio Urso è il nuovo segretario generale della International Weightlifting Federation (IWF). Il numero uno della Fipe ha ricevuto 64 voti, uno in più del peruviano José Carlos Quinones, dopo che qu ...