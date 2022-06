Social Media | come ci stanno distruggendo nella vita reale

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 giugno 2022) Isono parte integrante delle nostre vite. Il loro uso non riguarda più solo i giovani, ma accomuna tutte le età. Col passare degli anni non si sono limitati a offrire chats dove rintracciarsi, ma molto di più, tanto che oggi sono un vero e proprio mondo parallelo virtuale. Oggi compriamo, parliamo, balliamo, cerchiamo l’amore, in un mondo intangibile e attraverso uno schermo. Neici sentiamo in una community, possiamo mascherare le nostre imperfezioni, dire quello che pensiamo senza paura delle conseguenze. Il problema è che nel frattempo abbandoniamo laper abitare in un mondo che non esiste. Stiamo assistendo alla “deportazione digitale dell’umanità“. Inetwork ci rendono sempre più ai L’uomo sta trasferendo se stesso e ...