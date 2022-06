Skateboard | Mondiali street | Agustin Lautaro Aquila ai quarti di finale | l’azzurra incanta a Roma Asia Lanzi eliminata

Pubblicità

Entra nel vivo 'World Street Skateboarding Rome 2022', la kermesse internazionale che ha portato nella capitale i migliori atletiper la prova che apre alle qualificazioni olimpiche verso Parigi 2024. Oggi, per le eliminatorie femminili, c'era attesa per Asia Lanzi, 14/a ai Giochi di Tokyo ma arrivata a Roma in ...Vogliamo far diventare Roma la Wimbledon dello", ha sottolineato il presidente Fisr ... "Idi skate, organizzati nel cuore di Roma, sono la metafora dell'impegno di Sport e Salute ... World Street Skateboarding Roma 2022: anteprima, programma e favoriti del primo evento di qualificazione per Parigi 2024 Agustin Lautaro Aquila si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali di skateboard, specialità street, in corso di svolgimento a Roma. L'azzurro si è reso protagonista di una spettacolare run nell ...Roma – L’azzurra paga lo scotto di un recente lungo infortunio. Oggi tocca ai nostri tre giovanissimi moschettieri Agustin Lautaro Aquila, Giuseppe Cola e Andres Martin Gramaglia Fusconi From Rome to ...