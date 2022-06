Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre: la storia di un amore libero e rivoluzionario (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto quello che sappiamo sull’amore, oggi, è frutto di esperienze personali che si sovrappongono alle storie che gli altri ci hanno raccontato sin da bambine, alle favole che ci hanno incantato e a quei lieto fine che non sono mai arrivati. Ma prima era diverso, prima erano gli altri che costruivano le nostre storie, che ce le imponevano alla stregua di un modello standardizzato e preconfezionato dalla società. Perché prima le donne erano destinate a quello. A diventare delle mogli perfette e delle madri impeccabili. Qualsiasi altra scelta, diversa da questa, non gli avrebbe consentito un posto nella società e, anzi, le avrebbe automaticamente escluse. Così tutte si arrendevano a quelle regole tacite, e se la fortuna era dalla loro parte, potevano davvero trovare un brav’uomo che gli garantisse un matrimonio felice. Era così per tutte, tranne che per ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto quello che sappiamo sull’, oggi, è frutto di esperienze personali che si sovrappongono alle storie che gli altri ci hanno raccontato sin da bambine, alle favole che ci hanno incantato e a quei lieto fine che non sono mai arrivati. Ma prima era diverso, prima erano gli altri che costruivano le nostre storie, che ce le imponevano alla stregua di un modello standardizzato e preconfezionato dalla società. Perché prima le donne erano destinate a quello. A diventare delle mogli perfette e delle madri impeccabili. Qualsiasi altra scelta, diversa da questa, non gli avrebbe consentito un posto nella società e, anzi, le avrebbe automaticamente escluse. Così tutte si arrendevano a quelle regole tacite, e se la fortuna era dalla loro parte, potevano davvero trovare un brav’uomo che gli garantisse un matrimonio felice. Era così per tutte, tranne che per ...

