Silvano Petrosino | «il disordine salverà le nostre città»

(Di giovedì 30 giugno 2022) A Le Primavere di Como lo scorso aprile un intervento del filosofo milanese, che si interroga sul vero significato dell’«abitare» e si chiede da cosa dovrebbero ripartire le. Quella che va configurandosi oggi è «unaperfetta, in cui i semafori funzionano, l’immondizia viene raccolta, ci sono le telecamere di sorveglianza, ci sono le leggi e le regole, gli orari e i documenti. Unainfernale». Su Bergamo TV domenica 3 luglio alle 15

L'associazione culturale "Il testimone" organizza la seconda edizione del Festival con tema "Mappe per il futuro 2022". Si propone, attraverso conferenze, eventi e spettacoli, di descrivere la realta` ... emozioni, stupore e passioni", inaugurata dal filosofo e psicanalista Umberto Galimberti, con un approfondimento sul tema delle emozioni, e che proseguirà questa sera con. Dopo ...Il giorno successivo, venerdì 24 giugno, si proseguirà presso il Giardino della Biblioteca in via Rossini 7 con, noto filosofo italiano. Il tema al centro della serata sarà quello ...