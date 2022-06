Siccità nel Po | la situazione è sempre più drammatica | L’acqua del mare risale il fiume | cos’è il cuneo salino?

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ilè a un record che preoccupa assieme a quello delladel Po. E le conseguenze potrebbero essere davvero gravi Si aggrava ladel Po, ilpiù lungo d’Italia. L’emergenzaresta alta e, nonostante la diminuzione della portata, il prelievo restalo stesso. Ma non solo. Un altro preoccupante record è stato registrato, ed è quello del, che non era mai stato così alto. Record, questi, che potrebbero portare a delle conseguenze devastanti sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico. Emergenza Po,ile quali rischi? Il...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Resta grave l'emergenza siccità nel distretto del Po: le portate sono ancora molto basse e l'avanzamento del mare n… - Corriere : L’acqua del Po sempre più salata: il mare nel fiume per 30 chilometri - Link4Universe : Ondate estreme di calore, siccità, inflazione estrema, guerre e instabilità politica, uragani più estremi, pandemie… - BlobRai3 : ' SICCITA' ' Le autorità libiche hanno confermato ieri il ritrovamento dei corpi di 20 migranti 'morti di sete' nel… - boni_castellane : @keape86 quindi la siccità non c'è perché nel Sahara c'è meno acqua che a Piacenza? -

Undici anni dopo il referendum sull'acqua, non c'è rappresentazione più plastica del fallimento della politica di quanto sta accadendo nell'estate della grande(non solo) italiana.2011, ...tempo, come noto, il braccio di ferro tra la Madonna e il ghiacciaio è andato placandosi (per ... Leggi Anche, l'arcivescovo di Milano annuncia un rosario per la pioggia: e subito in città ...