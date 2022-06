Siccità, l’Sos degli agricoltori: “Foraggio e mais, produzione quasi dimezzata” (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal – 40% di resa dei foraggi che servono per l’alimentazione del bestiame al – 30 % del raccolto di orzo fino alle produzioni di mais che si prospettano quasi dimezzate. È questo l’impatto che la Siccità sta avendo mediamente sulle produzioni agricole provinciali secondo le stime della Coldiretti bergamasca. Preoccupa anche la situazione nelle stalle dove le mucche stressate dal caldo afoso stanno producendo circa il 10% in meno di latte. “Le poche piogge dei giorni scorsi non sono servite a molto – commenta Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo – e senza acqua non è possibile garantire le produzioni di cibo. È indispensabile che venga messo in pratica tutto quanto si può fare per tentare di salvare il salvabile. Ci auguriamo che possa diventare operativo quanto prima l’accordo con i gestori degli impianti ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal – 40% di resa dei foraggi che servono per l’alimentazione del bestiame al – 30 % del raccolto di orzo fino alle produzioni diche si prospettanodimezzate. È questo l’impatto che lasta avendo mediamente sulle produzioni agricole provinciali secondo le stime della Coldiretti bergamasca. Preoccupa anche la situazione nelle stalle dove le mucche stressate dal caldo afoso stanno producendo circa il 10% in meno di latte. “Le poche piogge dei giorni scorsi non sono servite a molto – commenta Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo – e senza acqua non è possibile garantire le produzioni di cibo. È indispensabile che venga messo in pratica tutto quanto si può fare per tentare di salvare il salvabile. Ci auguriamo che possa diventare operativo quanto prima l’accordo con i gestoriimpianti ...

