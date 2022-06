Siccità, le misure contro lo spreco di acqua nelle ordinanze di Regioni e Comuni. FOTO (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal decalogo diffuso a Bologna alla chiusura delle fontanelle imposta a Milano; dal divieto di fare a doccia in spiaggia a Cogoledo (Liguria) al mono shampoo dal parrucchiere a Castenaso. Ecco alcune delle ordinanze adottate dai Comuni italiani per far fronte alla grave crisi idrica che sta colpendo il Paese Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal decalogo diffuso a Bologna alla chiusura delle fontaimposta a Milano; dal divieto di fare a doccia in spiaggia a Cogoledo (Liguria) al mono shampoo dal parrucchiere a Castenaso. Ecco alcune delleadottate daiitaliani per far fronte alla grave crisi idrica che sta colpendo il Paese

