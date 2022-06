Siccità | Anbi | 80% E - R in due settimane in zona rossa

(Di giovedì 30 giugno 2022) "E' situazione di crisi idrica profonda in Emilia - Romagna", dove le portate dei fiumi continuano a scendere (Reno con 0,1 mc./sec, Enza 1,1 mc./sec. che segnano il minimo storico) e "l'80% della ...

Dopo le piogge, che pur non hanno allentato la morsa sul bacino padano, l'epicentro dellasi sposta e si estende verso il centro Italia. Lo segnala l'Osservatorio: coinvolte le Marche, "dove ormai si rischia il razionamento degli approvvigionamenti idrici". In Toscana il 90% ...Lo sottolinea l'Osservatorio. Situazione di deficit costante per i fiumi veneti con l'unica eccezione del Piave; sono al minimo le altezze idrometriche di Adige (dal 2014) e Livenza (dal 2017). ...