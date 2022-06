Siccità | a Nettuno arriva l’ordinanza anti-spreco d’acqua | ecco le nuove regole

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 giugno 2022)– Il Comune dirende noto che, “in considerazione dell’eccezionale ondata di calore di queste settimane e dall’assenza di precipitazioni che ha portato la Regione Lazio a richiedere lo stato di calamità (leggi qui) in relazione all’emergenza idrica in corso, è stata emanatacommissariale n.1 del 30 giugno 2020 con la quale si dispone la limitazione di uso di acqua potabile durante la stagione estiva. Nello specifico si ordina: -di non utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura; -di non utilizzare l’acqua potabile per il riempimento delle piscine; -di non attingere acqua potabile per irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all’uso personale; -di non prelevare acqua potabile da fontane ...