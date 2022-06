SI spezza la fune | ascensore precipita dal quinto piano a Palermo | 3 feriti gravi Era in corso la manutenzione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tre persone sono ferite gravemente all’interno di unto dalin un palazzo in via Balistreri nel popolare rione di Brancaccio a. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco che stanno ancora cercando di estrarre le tre vittime, si sarebberote le funi facendo cadere la cabina da un’altezza di oltre 15 metri. Non sono ancora chiari i motivi del cedimento. La zona è stata isolata per permettere i soccorsi per i successivi rilievi. Le indagini sono affidate agli investigatori del commissariato di Brancaccio. In un secondo momento si è appreso che sarebbero due addetti alladell’e una terza persona i tre. Sul posto oltre ai vigili del ...