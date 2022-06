Shakira e Piqué | lei ha chiesto di provare la terapia di coppia La risposta di lui? Disarmante

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il “premio” per la “ta” dell’estate 2022 senza alcun tipo di dubbio va consegnato direttamente a(con tutto il corollario di presunte amanti che in queste giornate afose stanno raccontando le loro versioni dei fatti). La, abituata a Grammy Award e Champions League, oggi fa i conti con un difficile “addio”. Qualche settimana fa sui social la cantante colombiana aveva chiuso le polemiche circa la sua presunta separazione con un “Succede a tutti”, seguito poi da un comunicato ufficiale condiviso da entrambi circa la rottura della loro storia d’amore. L’ultimo brano rilasciato dell’artista dal titolo “Te Felicito” infatti parla proprio di questo: un uomo, nel brano falso e traditore, a cui la donna in questione si sente di fare i complimenti. Canzone che sembra ...

Commenta per primodimentica il tradimento di, mette in mostra un lato B da urlo e un nuovo balletto in hot pants nel singolo 'Don't you worry', assieme ai Black Eyed Peas e al deejay David Guetta. Il ...Nuove rivelazioni sono state rese note sulla separazione trae Gerard. Dopo i continui pettegolezzi sui tradimenti del calciatore, arrivano altre versioni della storia. A confessarlo è stato Roberto Garcia (ex fidanzato di Lucila, una delle ... Shakira-Piquè l'addio è ufficiale 'rispetto per bene dei figli'