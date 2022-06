Setterosa, niente da fare contro gli Usa: semifinale persa 14 - 6. Lotterà per il bronzo (Di giovedì 30 giugno 2022) Mission impossible battere le americane, tricampionesse olimpiche e mondiali in carica. Il Setterosa di Carlo Silipo cede agli Usa in semifinale 14 - 6 e potrà dunque lottare solo per il bronzo, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022) Mission impossible battere le americane, tricampionesse olimpiche e mondiali in carica. Ildi Carlo Silipo cede agli Usa in14 - 6 e potrà dunque lottare solo per il, ...

Pubblicità

Fprime86 : RT @sportmediaset: Setterosa, niente impresa: Stati Uniti troppo forti, azzurre eliminate in semifinale #setterosa - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali #Pallanuoto Niente da fare per il #Setterosa, travolto dalle campionesse in carica… - sportmediaset : Setterosa, niente impresa: Stati Uniti troppo forti, azzurre eliminate in semifinale #setterosa - infoitsport : LIVE Italia-USA pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Setterosa! Niente da perdere in semifinale - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Mondiali2022Budapest Il Settebello cede alla Spagna e trova l’Australia agli ot… -