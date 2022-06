Sestri Levante, chiede la paga per 10 giorni come cameriera: picchiata. Il proprietario: “Ci ha aggredito, ho reagito” (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva lavorato come cuoca e cameriera in un ristorante di Riva Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante, e avrebbe voluto la paga degli ultimi dieci giorni: una richiesta, ha raccontato, che avrebbe scatenato la furia del proprietario e della sua fidanzata, oltre che del cuoco. Tanto che lei, 40 anni, colpita al volto da uno schiaffo, si è ritrovata a cadere contro una vetrata che ha sfondato. I vetri le avrebbero provocato profonde ferite e così è finita in ospedale dove i medici le hanno dato una prognosi di 15 giorni. E così ha sporto querela. Ma il proprietario del ristorante dove la donna aveva lavorato, e all’interno del quale si è verificata l’aggressione, fornisce ai carabinieri una versione diversa: la donna era stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva lavoratocuoca ein un ristorante di Riva Trigoso, frazione del comune di, e avrebbe voluto ladegli ultimi dieci: una richiesta, ha raccontato, che avrebbe scatenato la furia dele della sua fidanzata, oltre che del cuoco. Tanto che lei, 40 anni, colpita al volto da uno schiaffo, si è ritrovata a cadere contro una vetrata che ha sfondato. I vetri le avrebbero provocato profonde ferite e così è finita in ospedale dove i medici le hanno dato una prognosi di 15. E così ha sporto querela. Ma ildel ristorante dove la donna aveva lavorato, e all’interno del quale si è verificata l’aggressione, fornisce ai carabinieri una versione diversa: la donna era stata ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Sestri Levante, chiede la paga per 10 giorni come cameriera: picchiata. Il proprietario: “Ci ha aggredito, ho reagi… - RusPan72333006 : Accaduto a Sestri Levante in Liguria Purtroppo questa cameriera da maleducata ha osato chiedere a un ligure di esse… - 53_pierina : @jj104104 @Tiziana95627735 Dove hai fatto la foto di preciso? Se prima di Imperia...è lunga fino a Sestri Levante - MyWayASPI : Ore 19:04 30/06/2022 ?????? #autostradaA12 GENOVA-SESTRI LEVANTE ?? Livorno CODA di 3 km per veicolo in avaria tra Gen… - genovatoday : Mesina lascia il Sestri Levante -