Serie A, UFFICIALE gli orari delle prime cinque giornate: il Milan aprirà la stagione. Il derby con l'Inter il 3 settembre alle 18 (Di giovedì 30 giugno 2022) Si avvicina l'inizio del campionato e sono usciti gli orari delle prime cinque partite. Di seguito il calendario dalla prima alla quinta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Si avvicina l'inizio del campionato e sono usciti glipartite. Di seguito il calendario dalla prima alla quinta...

Pubblicità

peppe844 : #juventus UFFICIALE| Svelate dati e orari delle prime 5 giornate della Juventus nella serie A 22-23 - Fab96951606 : @worthniko Pare, ma sincero io aspetto solo l'annuncio ufficiale di origi che secondo me lo può buttare in culo da solo a mezza serie ass - ZonaBianconeri : RT @AndreaCibyou: ??Mercato #Cagliari? ???? comunicato UFFICIALE della societá sarda,nuovo acquisto in arrivo: #AlessandroDiPardo (Classe'99)… - MondoNapoli : UFFICIALE - Serie A, svelati gli orari delle prime cinque di campionato: il punto sul Napoli -… - LALAZIOMIA : Serie A, UFFICIALE gli orari delle prime cinque giornate: il Milan aprirà la stagione. Il derby con l'Inter il 3 se… -