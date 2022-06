Serie A, stabiliti gli orari delle prime cinque giornate: i dettagli (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha reso noti orari e date delle prime cinque giornate di campionato. Debutto il 14 agosto per la Salernitana che ospiterà la Roma allo stadio Arechi alle ore 20.45. Per quanto riguarda il Napoli, la trasferta di Verona è stata programmata per lunedì 15 agosto alle ore 18.30. Di seguito tutti i dettagli relativi alle due squadre campane: Prima giornata: Verona-Napoli lunedì 15 agosto ore 18.30 Salernitana-Roma domenica 14 agosto ore 20.45 Seconda giornata: Udinese-Salernitana sabato 20 agosto ore 18.30 Napoli-Monza domenica 21 agosto 2022 ore 18.30 Terza giornata: Fiorentina-Napoli domenica 28 agosto ore 20.45 Salernitana-Sampdoria domenica 28 agosto ore 18.30 Quarta giornata: Napoli-Lecce mercoledì 31 agosto ore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa LegaA ha reso notie datedi campionato. Debutto il 14 agosto per la Salernitana che ospiterà la Roma allo stadio Arechi alle ore 20.45. Per quanto riguarda il Napoli, la trasferta di Verona è stata programmata per lunedì 15 agosto alle ore 18.30. Di seguito tutti irelativi alle due squadre campane: Prima giornata: Verona-Napoli lunedì 15 agosto ore 18.30 Salernitana-Roma domenica 14 agosto ore 20.45 Seconda giornata: Udinese-Salernitana sabato 20 agosto ore 18.30 Napoli-Monza domenica 21 agosto 2022 ore 18.30 Terza giornata: Fiorentina-Napoli domenica 28 agosto ore 20.45 Salernitana-Sampdoria domenica 28 agosto ore 18.30 Quarta giornata: Napoli-Lecce mercoledì 31 agosto ore ...

