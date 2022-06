Serie A | Hernn Crespo | “Inter-Chelsea-Inter Capisco Lukaku | ho fatto lo stesso”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 15:23:30 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Il ‘caso’ di Romeluè unico. Non era andato ale non vedeva l’ora di tornare all’, come finalmente accadrà. Tuttavia, non è un caso unico., quasi 20 anni fa, tracciava la stessa rotta:. “ha deciso di tornare e lo. All’ti senti un re e alno. È una questione di affetto e quando c’è in gioco il cuore le cose vanno quasi sempre bene”, ha riconosciuto ‘Valdanito’, ora tecnico ...