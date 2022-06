Serie A, Dazn anticipa date e orari delle prima giornata. Il Milan dà il via (Di giovedì 30 giugno 2022) Serie A, Dazn anticipa date e orari della prima giornata. Il Milan dà il via, chiude la Juventus Dazn ha anticipato date e orari della prima giornata del prossimo campionato di Serie A che comincerà il 13 agosto. La prima giornata della prossima #SerieA scatta il 13 agosto pic.twitter.com/Gl3VR70ztk— Giovanni Capuano (@capuanogio) June 30, 2022 La prima squadra a scendere in campo sarà il Milan campione d’Italia, chiuderà la giornata la Juventus. A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022)A,della. Ildà il via, chiude la Juventushatodelladel prossimo campionato diA che comincerà il 13 agosto. Ladella prossima #A scatta il 13 agosto pic.twitter.com/Gl3VR70ztk— Giovanni Capuano (@capuanogio) June 30, 2022 Lasquadra a scendere in campo sarà ilcampione d’Italia, chiuderà lala Juventus. A L'articolo proviene da Calcio News 24.

