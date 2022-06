Serie A, beIN alza l’offerta per i diritti in Medio Oriente (Di giovedì 30 giugno 2022) beIN Sports alza l’offerta per i diritti tv della Serie A nell’area del Medio Oriente e Nord Africa. L’emittente farà pervenire una nuova proposta al rialzo rispetto a quella iniziale e la cifra – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – salirà da 24 a 30 milioni di euro per il primo anno, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 giugno 2022)Sportsper itv dellaA nell’area dele Nord Africa. L’emittente farà pervenire una nuova proposta al rialzo rispetto a quella iniziale e la cifra – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – salirà da 24 a 30 milioni di euro per il primo anno, Calcio e Finanza.

Pubblicità

cucsroma : @90ordnasselA Poi quel ritardato di de siervo, minaccia la Roma mentre fa il suo lavoro cercando di vendere la serie a bein in medio oriente - MilanoFinanza : Serie A, De Siervo attacca la Roma per l'offerta di BeIn - CarloP70869199 : @MicheleSpiezia1 @FIGC @SerieA @OfficialASRoma Non ho capito, Berardi propone che la Serie a venga acquistata anche… - Alinightmares10 : Serie A, nuova offerta da BeIN per i diritti tv nell’area Mena | Calcio e Finanza - sportli26181512 : Diritti tv, scontro in famiglia tra Casini e De Siervo. Galeotta l'offerta di Bein Sport: Non un momento facile per… -