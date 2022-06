Serie A 2022 - 2023, anticipi e posticipi 1a - 5a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport (Di giovedì 30 giugno 2022) La Lega Serie A, come promesso, ha diffuso il calendario completo delle prime cinque giornate del campionato 2022/23. Ecco il programma completo e le partite da seguire in diretta su DAZN e Sky Sport.La 1a Giornata si disputa domenica 14 agosto 2022 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore... Leggi su digital-news (Di giovedì 30 giugno 2022) La LegaA, come promesso, ha diffuso il calendario completo delle prime cinque giornate del campionato/23. Ecco il programma completo e le partite da seguire insue Sky.La 1asi disputa domenica 14 agostocon inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattroal sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, duedomenica alle ore...

Pubblicità

Gazzetta_it : Maldini-Massara, la firma slitta ancora. E domani scadono i contratti - Gazzetta_it : #Milan, super rinnovo con Puma: pioggia di denaro sul Diavolo - Manilanazzaro : Lazio, festa per la nuova maglia a Piazza del Popolo: l’evento il 4 luglio ci vediamo in piazza!!!???? ?… - IlariaMacchi82 : RT @CalcioFinanza: #Sky e #DAZN, dal derby di Milano a Juventus-Roma: la programmazione delle prime cinque giornate in tv - ilArya_ssl : RT @Manilanazzaro: Lazio, festa per la nuova maglia a Piazza del Popolo: l’evento il 4 luglio ci vediamo in piazza!!!???? ?@OfficialSSLazio?… -