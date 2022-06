"Se Draghi è tornato in anticipo...". Nicola Porro, sospetto pesantissimo: cosa ci nasconde (Di giovedì 30 giugno 2022) Forse Mario Draghi non ce la racconta giusta. Il dubbio viene a Nicola Porro, che a Controcorrente, in collegamento con Veronica Gentili su Rete 4, commenta le tensioni tra il premier e Giuseppe Conte. La vicenda è nota. Il sociologo Domenico De Masi ha rivelato una confidenza fattagli da Beppe Grillo, secondo cui Draghi avrebbe consigliato al comico e fondatore del M5s di "rimuovere Conte" perché "inadeguato". Ne è nata una bufera politica, con Conte che ha parlato di "fatto gravissimo per la democrazia". Dal canto loro, Draghi e Grillo hanno smentito il fatto, pur confermando implicitamente i loro contatti periodici. "Tenderei a fidarmi di Draghi quando parla di questioni personali, ma sarei meno ottimista sul fatto che sia una tempesta in un bicchiere d'acqua - nota ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Forse Marionon ce la racconta giusta. Il dubbio viene a, che a Controcorrente, in collegamento con Veronica Gentili su Rete 4, commenta le tensioni tra il premier e Giuseppe Conte. La vicenda è nota. Il sociologo Domenico De Masi ha rivelato una confidenza fattagli da Beppe Grillo, secondo cuiavrebbe consigliato al comico e fondatore del M5s di "rimuovere Conte" perché "inadeguato". Ne è nata una bufera politica, con Conte che ha parlato di "fatto gravissimo per la democrazia". Dal canto loro,e Grillo hanno smentito il fatto, pur confermando implicitamente i loro contatti periodici. "Tenderei a fidarmi diquando parla di questioni personali, ma sarei meno ottimista sul fatto che sia una tempesta in un bicchiere d'acqua - nota ...

itsaudade : RT @DebFraRom1: #draghi: il PNRR doveva essere approvato obbligatoriamente oggi. E questo è il motivo per cui sono tornato prima. Tradotto… - marmanyoro : RT @Fata_Turch: #Draghi: sono tornato in anticipo dal #G7 perché era necessario approvare entro oggi gli sgravi sui costi in #bolletta. Alt… - Daniela54092686 : RT @DebFraRom1: #draghi: il PNRR doveva essere approvato obbligatoriamente oggi. E questo è il motivo per cui sono tornato prima. Tradotto… - ValentinaPrisc : RT @_thepurist: Draghi ha detto che è tornato velocemente in Italia per risolvere anzitempo una potenziale crisi di governo. La verità è ch… - CGlonfoni : RT @Fata_Turch: #Draghi: sono tornato in anticipo dal #G7 perché era necessario approvare entro oggi gli sgravi sui costi in #bolletta. Alt… -