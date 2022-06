Scuole aperte d’estate per 570 bambini in 38 istituti di 9 città. L’iniziativa di Save The Children e Fondazione Agnelli (Di giovedì 30 giugno 2022) L'estate può rappresentare un'opportunità unica e preziosa per un'azione specifica di contrasto alla perdita di apprendimenti, di sostegno al suo recupero, di rinforzo della motivazione allo studio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) L'estate può rappresentare un'opportunità unica e preziosa per un'azione specifica di contrasto alla perdita di apprendimenti, di sostegno al suo recupero, di rinforzo della motivazione allo studio. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Scuole aperte d’estate per 570 bambini in 38 istituti di 9 città. L’iniziativa di Save The Children e Fondazione Ag… - GiornaleLORA : Scuole aperte anche d’estate grazie a un progetto innovativo per prevenire la perdita di apprendimenti e rafforzare… - ITAedufin : RT @bancaditalia: ??Aperte le candidature per #OttobreEdufin2022, il mese dell’#educazionefinanziaria organizzato da @ITAedufin, di cui #Ban… - UfficioStampaBI : Aperte le candidature per la 5ª edizione di #OttobreEdufin2022 – Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro… - bancaditalia : ??Aperte le candidature per #OttobreEdufin2022, il mese dell’#educazionefinanziaria organizzato da @ITAedufin, di cu… -