(Di giovedì 30 giugno 2022) GliM5s hanno formato il nuovoin Senato e lo hanno potuto fareal“prestato” da Bruno. Così, dopo Montecitorio,i dimaiani avranno una loro componente autonoma: è nato infatti “Insieme per il futuro-Centro democratico”. Sono dieci iche hanno aderito e, in totale, ilIpf è composto da 61 parlamentari. Senzai dimaiani in Senato sarebbero rimasti nel calderone delMisto dove hanno transitato dopo l’uscita da M5s. E’ stato il deputato di Centro democratico e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ad offrire l’utilizzo del suo. Le regole del Senato prevedono, ...

E ha provato " ci rivela una fonte interna all'ex" a rovesciare le sorti del governo con il ... Conte è sospettato daglidi aver coltivato nel tempo una intesa sottobanco con Salvini. ...Glidi 'Insieme per il futuro' ora vogliono indietro i soldi bloccati. E intanto Conte ... Lei rimuove il post in lacrime: "Errore del mio staff", panico secondo mandato tra i ... Scissionisti M5s, grazie al simbolo di Tabacci nasce il gruppo anche a Palazzo Madama: aderiscono 10 senatori Gli scissionisti di "Insieme per il futuro" ora vogliono indietro i soldi bloccati. E intanto Conte pensa di aumentare i finanziamenti al Movimento a scapito dei versamenti per la collettività ...Il fondatore del Movimento incontra i parlamentari e poi Conte. Il no alle deroghe per il terzo mandato, ma c’è l’ipotesi di «salvare» Cancelleri per le primarie del campo largo per la Sicilia ...