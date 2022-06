Scatta foto su spalletta Arno e cade, grave turista a Pisa (Di giovedì 30 giugno 2022) Una turista americana di 37 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pisa, dove è stata sottoposta anche a intervento chirurgico per ridurre alcune fratture, dopo essere caduta la notte ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Unaamericana di 37 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di, dove è stata sottoposta anche a intervento chirurgico per ridurre alcune fratture, dopo essere caduta la notte ...

Pubblicità

venti4ore : Scatta foto su spalletta Arno e cade, grave turista a Pisa - BurracoePinelle : Oggi, #30giugno, ringraziamo Marisa per la bella #foto con cui ha vinto il #Concorso a premi '#Burraco e Pinelle sc… - boll168 : RT @LaDonnaLella: COME SCRITTO NEL TWEET FISSATO PUBBLICO IN TL LA FOTO DI REPERTORIO CHE MI È ARRIVATA IN DM DAL CAFONE IGNORANTE E ANALFA… - DavideNazionale : @7Robymar Ma la foto la scatta sempre #Dybala? ?? - Sabri_Alfa : RT @chiiia__01: @MartinaAlunni29 Beh di graselli si diceva potesse entrare al gf… magari scatta qualche foto con lui da usare qualora entri… -