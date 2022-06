Sassuolo, Scamacca sempre più vicino al PSG: i parigini alzano l’offerta. Le cifre (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Sassuolo: Scamacca sarebbe sempre più vicino al trasferimento al PSG. Il club parigino avrebbe alzato l’offerta per il bomber italiano Il Sassuolo e il PSG sono da diverse settimane in contatti fitti per Gianluca Scamacca. Il club parigino ha individuato nel bomber azzurro il giusto rinforzo di peso per l’attacco e starebbe facendo carte falso per portarlo a Parigi. E ora l’attaccante sarebbe vicinissimo alla Ligue 1. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, dopo una prima offerta di circa 35 milioni a fronte dei 50 chiesti dal Sassuolo, il PSG avrebbe alzato l’asticella per Scamacca arrivando a 40 milioni più bonus. Una cifra che potrebbe convincere i neroverdi a cedere il calciatore. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercatosarebbepiùal trasferimento al PSG. Il club parigino avrebbe alzatoper il bomber italiano Ile il PSG sono da diverse settimane in contatti fitti per Gianluca. Il club parigino ha individuato nel bomber azzurro il giusto rinforzo di peso per l’attacco e starebbe facendo carte falso per portarlo a Parigi. E ora l’attaccante sarebbe vicinissimo alla Ligue 1. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, dopo una prima offerta di circa 35 milioni a fronte dei 50 chiesti dal, il PSG avrebbe alzato l’asticella perarrivando a 40 milioni più bonus. Una cifra che potrebbe convincere i neroverdi a cedere il calciatore. L'articolo proviene ...

