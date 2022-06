Sasso: “Non pensiamo alla cannabis per i giovani, le vere emergenze sono altre” (Di giovedì 30 giugno 2022) "La proposta di legge sulla cannabis caldeggiata dalla sinistra mira a creare generazioni di disimpegnati, giovani che scelgono di stordirsi con la droga invece che pensare a indirizzare le proprie vite nello studio, nel lavoro, nel volontariato, nello sport. Una narcotizzazione di massa che, prima di tutto come educatore e padre, mi mette i brividi e a cui la Lega non può che opporsi: la cultura dello sballo e della morte non ci appartiene e ci fa orrore". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) "La proposta di legge sullacaldeggiata dsinistra mira a creare generazioni di disimpegnati,che scelgono di stordirsi con la droga invece che pensare a indirizzare le proprie vite nello studio, nel lavoro, nel volontariato, nello sport. Una narcotizzazione di massa che, prima di tutto come educatore e padre, mi mette i brividi e a cui la Lega non può che opporsi: la cultura dello sballo e della morte non ci appartiene e ci fa orrore". L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Sasso: “Non pensiamo alla cannabis per i giovani, le vere emergenze sono altre” - biri_111 : poi la gente ci rimane di sasso quando non ce la faccio più - Sweet_Danger_ : RT @cactus_er: Min Yoongi senti non è che con questo sorrisino puccioso noi ci dimentichiamo del tatuaggio. Stiamo aspettando piccolo sasso… - cactus_er : Min Yoongi senti non è che con questo sorrisino puccioso noi ci dimentichiamo del tatuaggio. Stiamo aspettando picc… - ESSEDoc94 : @CiaobyDany Ma infatti non ho detto che ora abbia credibilità (per lo meno, per chiunque abbia un QI superiore a qu… -