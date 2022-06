Sarà un sabato di caldo record, ben 22 città da bollino rosso. Ci sono anche Messina e Reggio Calabria (Di giovedì 30 giugno 2022) Dovrebbe essere un sabato da caldo record, il prossimo: sono infatti 22 i centri urbani (un numero mai raggiunto quest'anno) previsti con il bollino rosso , che indica il massimo rischio caldo per ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 30 giugno 2022) Dovrebbe essere unda, il prossimo:infatti 22 i centri urbani (un numero mai raggiunto quest'anno) previsti con il, che indica il massimo rischioper ...

Pubblicità

GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - fanpage : La cantautrice Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, stanno per sposarsi. Il matrimoni… - Emilystellaemi2 : RT @aritiraikani: King ricoverato d'urgenza sabato scorso con emocrito a 9 dopo due trasfusioni di sangue ad oggi è salito a 23 ?? domani sa… - meedvs4 : decidendo di affrontare l'enorme quantità di cose da studiare in 4 giorni semplicemente rimandando tutto a sabato p… - miss_caffeine_ : RT @perchetendenza: 'Paola Turci' e 'Francesca Pascale': Perché secondo quanto riportato dal @Corriere convoleranno a nozze questo sabato:… -