Sara Pegoraro è l’ultima vittima della droga. Quel bollettino che non finisce sui giornali: 13 morti al mese (Di giovedì 30 giugno 2022) «Mi prendo un momento di pausa per prendermi cura di me stessa». Sono le ultime parole scritte sui Social da Sara Pegoraro, la modella 26enne trovata morta in casa a Treviso. «Abbiamo aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato – ha fatto sapere il procuratore di Treviso, Marco Martani -. L’ipotesi è Quella dell’overdose o di un mix letale. Cercheremo di ricostruire la rete dei contatti della giovane per arrivare allo spacciatore o a chi le ha fornito le sostanze stupefacenti. Nel frattempo stiamo facendo accertamenti sulle cause della morte, esami del sangue. Pensiamo di disporre l’autopsia in settimana». Gli investigatori dovranno capire anche se si trattava di un’overdose o se lo stupefacente era stato tagliato male. Prosegue anche l’indagine dei carabinieri per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) «Mi prendo un momento di pausa per prendermi cura di me stessa». Sono le ultime parole scritte sui Social da, la mo26enne trovata morta in casa a Treviso. «Abbiamo aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato – ha fatto sapere il procuratore di Treviso, Marco Martani -. L’ipotesi èla dell’overdose o di un mix letale. Cercheremo di ricostruire la rete dei contattigiovane per arrivare allo spacciatore o a chi le ha fornito le sostanze stupefacenti. Nel frattempo stiamo facendo accertamenti sulle causemorte, esami del sangue. Pensiamo di disporre l’autopsia in settimana». Gli investigatori dovranno capire anche se si trattava di un’overdose o se lo stupefacente era stato tagliato male. Prosegue anche l’indagine dei carabinieri per ...

Pubblicità

infoitinterno : Sara Pegoraro uccisa da un'overdose, l'ultimo sms all'amica del cuore: «Aiutami, devo andare al Sert» - corriereveneto : Treviso, il dolore della madre della 26enne Sara Pegoraro morta per overdose: «Aveva grandi progetti di lavoro, era… - RobertoBiancoIT : Parlano di 'possibile overdose/mix di sostanze'. Immagina. Puoi. #vaccini #vaccino #governocriminale #covid… - francobus100 : Sara Pegoraro, ad uccidere la modella un'overdose di eroina: è caccia allo spacciatore - VanityFairIt : La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato e ha disposto l’autopsia. Si… -