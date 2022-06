Santa Marinella | al via il servizio di guardia medica turistica

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 giugno 2022)– Dal 1 luglio aSevera e dal 4 luglio apartirà ildiper la stagione estiva 2022. ASevera ilsarà svolta presso la Cri di via Zara (zona 167) Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 20:00 a partire dal 1 luglio e fino al 15 settembre. Apresso il Poliambulatorio di Via Valdambrini 15, Lunedì, Mercoledì e Venerdi dalle 09:00 alle 13:00 a partire dal 4 luglio e fino al 15 settembre. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...