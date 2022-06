Sanremo 2023 | Soleil Sorge sarà la seconda co-conduttrice? La richiesta dei fan ad Amadeus 

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 giugno 2022) Quest’anno, Amadeus ha deciso di svelare dettagli sulla prossima edizione del Festival dicon largo anticipo. LEGGI ANCHE : —e Sophie Codegoni hanno litigato? Non è proprio così. Cosa è successo tra le due Anche se infatti mancano diversi mesi all’edizione targata, il conduttore e direttore artistico ha già svelato che al suo fianco per la prima e ultima serata ciChiara Ferragni a condurre insieme a lui. Questo ha fatto sì che i riflettori sulla kermesse musicale si accendessero prima del tempo, rispetto alla solita tabella di marcia del Festival.? Il desiderio dei fan Ora che l’argomento è caldo, sui social è spuntato il nome di, ex ...