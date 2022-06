Sanremo 2023 | arriva il colpaccio | il nome lo ricorderemo per tanti anni

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 30 giugno 2022) Notizie incredibili per. Infatti, per la famosa kermesse della musica italiana, spunta unimpressionante Continuano ad andare avanti i preparativi per l’edizione deldel Festival di. Amadeus sta preparando diversi assi nella manica, che sta condividendo poco alla volta. Infatti, non molto tempo fa, è stato lui stesso a rivelare chi sarà al suo fianco durante la prima e l’ultima serata del festival. Una sorpresa per tutti, quando abbiamo ascoltato ildi Chiara Ferragni pronta a vivere questa sua nuova avventura. Adesso sembra che sia stato proposto, insieme ad Amadeus, un nuovo volto per la prossima edizione del Festival di. Ma di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di quella ragazza che abbiamo ...