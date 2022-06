San Lorenzello | nuovo asilo green | servizi anagrafici in tabaccheria e PUC all’atto finale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSan(Bn) – Tre progetti importantissimi per Sansono ormai pronti a partire. Sono il frutto di una programmazione attenta e lungimirante dell’Amministrazione comunale e dell’intera squadra di governo guidata dal sindaco Antimo Lavorgna. La prima grande novità riguarda i certificatiche da oggi 30 giugno, saranno rilasciati anche dalle tabaccherie autorizzate. Una novità assoluta per Sanche proietta il comune dell’area titernina ad essere uno dei pionieri in provincia di Benevento e lo candida verso un percorso di smart city edi qualità sempre più evidente ed operativo. Questo permetterà anche di snellire le procedure burocratiche e funzionalizzare i sistemi ed evitare code negli uffici. I cittadini laurentini potranno ...