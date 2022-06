Salvini: “Su droga e immigrazione il governo rischia”. Letta: “Andiamo avanti, è il solito bluff” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Osserviamo con preoccupazione le continue provocazioni di Pd e 5 Stelle. Invece di lavorare in Parlamento sull’aumento di stipendi di pensioni, legalizzano droghe e regalano cittadinanze facili. Aggiungo che la profonda crisi dei grillini ha coinvolto anche il premier e rischia di aumentare le fibrillazioni”: Matteo Salvini, avverte il governo in un’intervista al Corriere della Sera in edicola oggi. “Questo governo – prosegue Salvini – non è nato per spalancare le porte ai 27 mila clandestini sbarcati fino a ora. Attendiamo da tempo il patto fiscale per 20 milioni di italiani ostaggio di Equitalia e a gennaio non potremmo tollerare il ritorno alla legge Fornero”. Secondo il leader del Carroccio, “questa iniziativa di Pd e 5 Stelle, unita alla cittadinanza facile per gli immigrati, è un grave attacco ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) “Osserviamo con preoccupazione le continue provocazioni di Pd e 5 Stelle. Invece di lavorare in Parlamento sull’aumento di stipendi di pensioni, legalizzano droghe e regalano cittadinanze facili. Aggiungo che la profonda crisi dei grillini ha coinvolto anche il premier edi aumentare le fibrillazioni”: Matteo, avverte ilin un’intervista al Corriere della Sera in edicola oggi. “Questo– prosegue– non è nato per spalancare le porte ai 27 mila clandestini sbarcati fino a ora. Attendiamo da tempo il patto fiscale per 20 milioni di italiani ostaggio di Equitalia e a gennaio non potremmo tollerare il ritorno alla legge Fornero”. Secondo il leader del Carroccio, “questa iniziativa di Pd e 5 Stelle, unita alla cittadinanza facile per gli immigrati, è un grave attacco ...

