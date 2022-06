Salvini | Non possiamo accettare le forzature di Pd e M5s | Delrio | Ius scholae non c' entra con il governo

Pubblicità

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - pfmajorino : Salvini dice che se si va avanti con #iusscholae lui fa saltare tutto, cioè il governo. Io credo che ai suoi ricatt… - efferenga : RT @carmelopalma: Ah, la resistenza dei moderati della Lega - Giorgetti, Zaia e Fedriga - contro la miserabile strumentalizzazione dello iu… - CarmineDiNardo3 : @DiegoFusaro Fusaro,davvero il Fascismo non esiste piu'?! Il Fascismo risorge sempre come la Fenice, perche' e' un… -

E se a livello nazionale Matteoe Giorgia Meloni , dopo i risultaticerto soddisfacenti , per usare un eufemismo, delle amministrative, si sono accusati vicendevolmente, in Lombardia le ...Il leader della Lega: 'Ritirare il sostegno all'esecutivo è l'ultima cosa che vorremmo'. Il dem: 'Il Paese sarebbe più tranquillo se il centrodestra si mostrasse più ...Intervistato dal Corriere della Sera, il leader della Lega, Matteo Salvini, osserva che "questo governo non è nato per spalancare le porte ai 27 mila clandestini sbarcati fino a ora". E ...Salvini ha definito una forzatura intollerabile l'accelerazione su Ius Scholae e Cannabis e si è detto preoccupato per le continue provocazioni del centrosinistra.