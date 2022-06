Salvini dice che la Lega non può accettare le forzature di Pd e Cinque Stelle (Di giovedì 30 giugno 2022) Matteo Salvini ha convocato i suoi deputati perché la Lega «non sembra più disposta a collaborare con Pd e 5Stelle». E il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari ha detto che «così non si va avanti». Il casus belli sono la calendarizzazione del provvedimento sullo ius scholae per i figli degli immigrati e l’approdo alla Camera della proposta di legge di PiùEuropa sulla cannabis, che stabilisce che si possano coltivare in casa per uso personale fino a un massimo di quattro piante. «Questa iniziativa di Pd e 5 Stelle, unita alla cittadinanza facile per gli immigrati, è un grave attacco al governo e crea una spaccatura drammatica fra le forze che sostengono Draghi», dice Salvini al Corriere. «Mentre alla Camera la sinistra ha deciso di imboccare questa strada pericolosissima, in ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 giugno 2022) Matteoha convocato i suoi deputati perché la«non sembra più disposta a collaborare con Pd e 5». E il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari ha detto che «così non si va avanti». Il casus belli sono la calendarizzazione del provvedimento sullo ius scholae per i figli degli immigrati e l’approdo alla Camera della proposta di legge di PiùEuropa sulla cannabis, che stabilisce che si possano coltivare in casa per uso personale fino a un massimo di quattro piante. «Questa iniziativa di Pd e 5, unita alla cittadinanza facile per gli immigrati, è un grave attacco al governo e crea una spaccatura drammatica fra le forze che sostengono Draghi»,al Corriere. «Mentre alla Camera la sinistra ha deciso di imboccare questa strada pericolosissima, in ...

