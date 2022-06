«Sabato l’ondata di caldo da record», l’avvertimento del ministero della Salute: 22 città da bollino rosso (Di giovedì 30 giugno 2022) Prepariamoci a un Sabato da caldo record. Sono 22 i centri urbani – un numero mai raggiunto quest’anno – candidati al bollino rosso, che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Si tratta, stando al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Oggi e domani i bollini rossi sono 19. Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni, dunque con rischio Salute a dovuto al caldo solo per le fasce più fragili della ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Prepariamoci a unda. Sono 22 i centri urbani – un numero mai raggiunto quest’anno – candidati al, che indica il massimo rischioper tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Si tratta, stando al bollettino sulle ondate di calore del, di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Oggi e domani i bollini rossi sono 19. Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni, dunque con rischioa dovuto alsolo per le fasce più fragili...

Pubblicità

alelu62 : RT @PaoloGrazioso: @alelu62 @Drittorovescio_ La narrazione della nuova ondata deve andare avanti. E funziona. Stamattina in un supermercato… - PaoloGrazioso : @alelu62 @Drittorovescio_ La narrazione della nuova ondata deve andare avanti. E funziona. Stamattina in un superme… - SLN_Magazine : Meteo Firenze, ondata di caldo fino a sabato. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - MauroGentileTv : RT @arpaveneto: ??????Prosegue l'ondata di #calore in #Veneto. Un possibile cambiamento potrà esserci tra venerdì 24 e sabato 25 con un tem… - corrierefirenze : #Firenze, l’ondata di calore fino a sabato: è codice rosso -