Rugby | Test Match | l’Italia in Romania per ritrovarsi e scalare il ranking

(Di giovedì 30 giugno 2022) Torna in campo venerdì sera l’Italdopo la deludente vittoria per 38-31 contro il Portogallo lo scorso weekend. Gli azzurri di Kieran Crowley andranno in scena a Bucarest contro la, in unimportante sotto tanti punti di vista. In primo luogo, Lamaro e compagni devono cercare di far dimenticare in fretta l’imbarazzante prestazione di Lisbona, con una squadra apparsa fuori fase, incapace di imporre la propria superiorità, obbligata fin dall’inizio a inseguire, subendo la velocità dei trequarti lusitani e, alla fine, riagguantando unpessimo solo a tempo scaduto. La, sulla carta, è squadra più temibile del Portogallo, ma si affida principalmente al pacchetto di mischia e, dunque,potrebbe soffrire meno le folate avversarie, riuscendo a imporre un ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Rugby: Nazionale. Ufficializzato XV azzurro per Test Match in Romania - falconhamada_90 : RT @SkySport: L'#Italrugby venerdì 1° luglio alle 20 è su #SkySport Action #Rugby - sportli26181512 : Italrugby, la formazione che affronterà la Romania. Il test match venerdì su Sky: Il Ct dell'Italia del rugby, Kier… - SkySport : L'#Italrugby venerdì 1° luglio alle 20 è su #SkySport Action #Rugby - RobertaFazio7 : RT @SkySport: RUGBY, test match ROMANIA-ITALIA Venerdì 1° Luglio Ore 20.00 Su Sky Sport Action -

...era stato messo fuori dall'esercito per essere risultato positivo alla cannabis dopo un. Aveva ... Volkanovski La lotta, il, il calcestruzzo Prima di diventare il campione del mondo dei pesi ...Secondomatch estivo per l' Italrugby in programma venerdì alle ore 21 locali (ore 20 italiane) contro ... 'Affronteremo un avversario che parteciperà alla prossimaWorld Cup. La partita ...New Zealand Rugby’s (NZR) newest Team in Black, the All Blacks XV, will embark on a 3-week global tour playing in North America, the UK and Europe. Matches against Canada and the Barbarians have been ...Torna in campo venerdì sera l’Italrugby dopo la deludente vittoria per 38-31 contro il Portogallo lo scorso weekend. Gli azzurri di Kieran Crowley andranno in scena a Bucarest contro la Romania, in un ...