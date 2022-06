Rugby Nazionale Italiana, Padovani: “Con la Romania faremo una grande prestazione” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il neo capitano della Nazionale Italiana di Rugby di Edoardo Padovani, alla sua prima con la fascia, ha parlato alla vigilia del match di domani contro la Romania. La gara dello Stadio Arcul de Triumf di Bucarest sarà la seconda uscita nel Tour estivo 2022. Ecco le sue parole: “Lead by example è il mio modo di approcciarmi. Non sono una persona che parla troppo. Cerco di dimostrare la mia leadership con i fatti. Mi sono confrontato molto con Michele Lamaro: è una persona che rispetto molto sul campo e fuori. Sono onorato di guidare sul campo l’Italia. L’analisi della partita contro il Portogallo è stata approfondita. L’obiettivo è quello di migliorare quello che non ha funzionato. faremo una grande partita contro la Romania e la fisicità sarà uno ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Il neo capitano delladidi Edoardo, alla sua prima con la fascia, ha parlato alla vigilia del match di domani contro la. La gara dello Stadio Arcul de Triumf di Bucarest sarà la seconda uscita nel Tour estivo 2022. Ecco le sue parole: “Lead by example è il mio modo di approcciarmi. Non sono una persona che parla troppo. Cerco di dimostrare la mia leadership con i fatti. Mi sono confrontato molto con Michele Lamaro: è una persona che rispetto molto sul campo e fuori. Sono onorato di guidare sul campo l’Italia. L’analisi della partita contro il Portogallo è stata approfondita. L’obiettivo è quello di migliorare quello che non ha funzionato.unapartita contro lae la fisicità sarà uno ...

