Rugby: l’Italia U20 non si ferma più, battuta anche la Scozia al Six Nations Summer Series (Di giovedì 30 giugno 2022) Gli azzurri dell’U20 di Rugby non si fermano più e battono anche la Scozia al Six Nations Summer Series, con il punteggio di 34-14. l’Italia di Brunello è brava a resistere davanti a degli avversari mai arrendevoli e che fino alla fine hanno provato a mettere in difficoltà la squadra azzurra. I ragazzi della Nazionale così si confermano in testa al girone B e ora andranno ad affrontare il Galles, per decretare definitivamente la prima posizione del raggruppamento. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Gli azzurri dell’U20 dinon sino più e battonolaal Six, con il punteggio di 34-14.di Brunello è brava a resistere davanti a degli avversari mai arrendevoli e che fino alla fine hanno provato a mettere in difficoltà la squadra azzurra. I ragazzi della Nazionale così si conno in testa al girone B e ora andranno ad affrontare il Galles, per decretare definitivamente la prima posizione del raggruppamento. SportFace.

