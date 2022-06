Rubò il 'Gratta e vinci' da 500mila euro a una signora, il giudice lo condanna a 5 anni di reclusione (Di giovedì 30 giugno 2022) Ricordate la storia della 69enne di Napoli a cui avevano rubato il "Gratta e vinci" vincente da 500mila euro? Il 58enne che aveva sottratto il tagliando, nella tabaccheria dell'ex moglie lo scorso 2 ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Ricordate la storia della 69enne di Napoli a cui avevano rubato il "" vincente da? Il 58enne che aveva sottratto il tagliando, nella tabaccheria dell'ex moglie lo scorso 2 ...

Rubò il 'Gratta e vinci' da 500mila euro a una signora, il giudice lo condanna a 5 anni di reclusione Ricordate la storia della 69enne di Napoli a cui avevano rubato il "Gratta e vinci" vincente da 500mila euro Il 58enne che aveva sottratto il tagliando, nella tabaccheria dell'ex moglie lo scorso 2 settembre 2021, è stato condannato a 5 anni di carcere e 3.200 euro ... Napoli, rubò un gratta e vinci da 500mila euro a un'anziana: condannato a 5 anni Leggi Anche Gratta e vinci rubato a Napoli, il tabaccaio va a processo: 'È capace di intendere e di volere' Il legale: 'Ricorso in appello' - L'avvocato ha subito annunciato il ricorso in appello ... Ricordate la storia della 69enne di Napoli a cui avevano rubato il "e vinci" vincente da 500mila euro Il 58enne che aveva sottratto il tagliando, nella tabaccheria dell'ex moglie lo scorso 2 settembre 2021, è stato condannato a 5 anni di carcere e 3.200 euro ...Leggi Anchee vinci rubato a Napoli, il tabaccaio va a processo: 'È capace di intendere e di volere' Il legale: 'Ricorso in appello' - L'avvocato ha subito annunciato il ricorso in appello ...