Rubano in un cantiere edile e alla vista dei carabinieri scappano | ladri presi a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma la controffensiva posta in essere daidel Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell’Arma tre uomini di età compresa tra 25 e 50 anni, arrestati in flagranza per “Furto aggravato”. È accaduto questa notte nel capoluogo irpino. Tutto è iniziato con la segnalazione al 112 di un furto in atto nei pressi di un: ricevuta la notizia, l’operatore di turnoCentrale Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, che giunta sul posto, ha notato il furgone segnalato allontanarsi repentinamente, dandosifuga in direzione didella ...