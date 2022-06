Romina Power, il lietissimo annuncio è arrivato: i fan non aspettavano altro (Di giovedì 30 giugno 2022) Romina Power ha sorpreso i suoi followers con una bellissima novità, che nessuno si sarebbe mai aspettato dalla celebre cantante. L’artista che in coppia con Albano Carrisi ha incantato milioni di spettatori ha annunciato una notizia che ha sorpreso molto i fan. Romina-Power-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo qual è la novità e che cosa bolle in pentola nella vita professionale dell’amatissima cantante Romina Power. Romina Power, la grande novità dell’amata cantante Romina Power è una delle più amate cantanti degli ultimi sessant’anni, la sua è senza dubbio una delle voci femminili che ha fatto la storia della musica leggera italiana. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha inciso decine ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 30 giugno 2022)ha sorpreso i suoi followers con una bellissima novità, che nessuno si sarebbe mai aspettato dalla celebre cantante. L’artista che in coppia con Albano Carrisi ha incantato milioni di spettatori ha annunciato una notizia che ha sorpreso molto i fan.-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo qual è la novità e che cosa bolle in pentola nella vita professionale dell’amatissima cantante, la grande novità dell’amata cantanteè una delle più amate cantanti degli ultimi sessant’anni, la sua è senza dubbio una delle voci femminili che ha fatto la storia della musica leggera italiana. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha inciso decine ...

Pubblicità

Olimpia39620122 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - MuredduAngela : Cucu, come cuculo.........Qualcuno volo sul nido del cuculo....Film premiato come MIGLIORE FILM AMERICANO, GRAZIE… - kurtpeter43 : Al Bano & Romina Power - Ci Sara - mamma_fra_ : voglio andare a lavorare all'estero solo per vivere lo stesso momento che ha vissuto Checco Zalone in Quo Vado quan… - infoitcultura : Romina Power, la FOTO con Al bano toglie il fiato ai fan: con loro la persona più speciale -