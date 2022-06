Romelu Lukaku, gioia dopo il ritorno all’Inter: “Grazie a tutti” (Di giovedì 30 giugno 2022) Sarà certamente uno dei colpi di calciomercato più importanti di questa sessione estiva. Romelu Lukaku, ad appena un anno dalla sua partenza, torna a vestire la maglia dell’Inter dopo essere partito la scorsa estate accasandosi al Chelsea. È partita ieri, dunque, la nuova avventura di Big Rom con i colori nerazzurri che aveva lasciato da campioni d’Italia con Antonio Conte in panchina. Il suo rientro a Milano è stato benedetto da tutta la società e da mister Simone Inzaghi che spera di affidarsi ai gol dell’ariete belga per strappare lo scudetto dal petto dei rivali cittadini del Milan, vincitore dell’ultimo torneo italiano di massima serie. Il forte attaccante arriva in prestito oneroso dal club londinese: il ritorno in Blues dell’ex attaccante di Everton e Manchester United non era andato secondo i piani, con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Sarà certamente uno dei colpi di calciomercato più importanti di questa sessione estiva., ad appena un anno dalla sua partenza, torna a vestire la maglia dell’Interessere partito la scorsa estate accasandosi al Chelsea. È partita ieri, dunque, la nuova avventura di Big Rom con i colori nerazzurri che aveva lasciato da campioni d’Italia con Antonio Conte in panchina. Il suo rientro a Milano è stato benedetto da tutta la società e da mister Simone Inzaghi che spera di affidarsi ai gol dell’ariete belga per strappare lo scudetto dal petto dei rivali cittadini del Milan, vincitore dell’ultimo torneo italiano di massima serie. Il forte attaccante arriva in prestito oneroso dal club londinese: ilin Blues dell’ex attaccante di Everton e Manchester United non era andato secondo i piani, con il ...

