Pubblicità

GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE DI RITORNO ?? Monza ? Salernitana ?? Fiorentina ? Spezia ?? Torino ? Roma ?? Sampdo… - OfficialASRoma : Su Roma TV+ ci sono tutte le partite integrali della nostra stagione! ?? Il consiglio di oggi: Roma-Sassuolo 2-1 ??… - cmdotcom : #Roma-#Sassuolo: il caso #Frattesi e lo sciagurato meccanismo della recompra ormai scaduta [@pippoevai] - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, oggi il vertice per #Frattesi a Rimini: la distanza col #Sassuolo è di 7 milioni -

Alè stata poi recapitata una proposta di acquisto per Frattesi: 20 milioni di euro più un ... APPROFONDIMENTI Rudi Garcia, ecco che fine ha fatto: la, Francesca Brienza, il violino, la ...Cifra utile per ridurre le distanze con ilper Frattesi . Assist involontario della Lazio ... Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 30 giugno 2022Sembra incredibile, ma il calciomercato regala anche queste stranezze: la trattativa Roma-Frattesi è sempre più vicina alla conclusione positiva, la distanza economica tra i giallorossi e il Sassuolo ...La Roma vuole Davide Frattesi e Davide Frattesi vuole la Roma. Rimane da convincere il Sassuolo, che fa la sua parte e può permettersi di chiedere un'alta contropartita in denaro per cedere un calciat ...