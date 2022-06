Roma | rifiuti | parte il nuovo servizio di spazzamento delle strade

Pubblicità

lucianonobili : Alla Camera è appena stato bocciato l’emendamento del #M5S al #DLAiuti che voleva bloccare il #termovalorizzatore a… - fattoquotidiano : Roma: la Capitale tra rifiuti, cinghiali e degrado delle aree verdi. “Senza noi volontari tutto sarebbe completamen… - ItaliaViva : Dl Aiuti, bocciatura emendamento M5s salva termovalorizzatore Roma. @SilviaFregolent: sollievo, ora città può risol… - corgi_lover : RT @fattoquotidiano: Roma: la Capitale tra rifiuti, cinghiali e degrado delle aree verdi. “Senza noi volontari tutto sarebbe completamente… - infoitinterno : Rifiuti a Roma, 53 netturbini e 88 spazzatrici in più. Gualtieri: «Torniamo a lavare e pulire le strade» -

...che dovrebbe gradualmente entrare in funzione in tuttaentro la fine dell'anno. Il sindaco Roberto Gualtieri ha presenziato assieme all'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei......suCapitale potrebbe entro un anno conferire i poteri tipici di una regione, sul modello delle altre capitali europee, in settori chiave come trasporti, urbanistica, beni culturali e. ...L’attrice Anna Foglietta, come molti altri suoi concittadini, sbotta sui social per la situazione di degrado in cui versa la Capitale, sommersa da rifiuti di ogni tipo in ... contro il Comune”. “Basta ...E' partito stamattina da Piazza Mazzini il potenziamento del servizio di spazzamento della Capitale che dovrebbe gradualmente entrare in funzione ...