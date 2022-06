Roma, Moriero: «Se vendono Zaniolo, forse hanno in mente grandi acquisti…» (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex giallorosso Moriero ha parlato della possibilità della Roma di cedere Zaniolo in questa finestra di calciomercato Francesco Moriero, ex giallorosso e ora c.t. delle Maldive, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità della Roma di cedere Nicolò Zaniolo in questa finestra di mercato. LE PAROLE – «Mourinho lo accontenteranno, lo devono accontentare: Roma è piazza complicata, ripetersi non è mai facile. Ma la vicenda Zaniolo mi puzza un po’: magari lo vendono perché hanno già in mente uno o due grandi acquisti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex giallorossoha parlato della possibilità delladi cederein questa finestra di calciomercato Francesco, ex giallorosso e ora c.t. delle Maldive, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità delladi cedere Nicolòin questa finestra di mercato. LE PAROLE – «Mourinho lo accontenteranno, lo devono accontentare:è piazza complicata, ripetersi non è mai facile. Ma la vicendami puzza un po’: magari loperchégià inuno o dueacquisti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

