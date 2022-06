Roma | la Scherma Storica premiata per il Campionato Tecnico Nazionale Csen

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 giugno 2022)– Laper il. Mercoledì 27 giugno a Palazzo Valentini, alla presenza del Consigliere Delegato diCittà metropolitana Daniele Parrucci e delle Istituzioni politiche e sportive, si è svolta la cerimonia in onore di questa particolare disciplina. La premiazione ha fornito anche l’occasione per presentare il progetto A Fondo, per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per le scuole superiori di II grado. Laè infatti una disciplina trasversale che lega Sport e Cultura e il progetto A fondo affianca la didattica tradizionale avvicinando gli studenti alle materie storiche e letterarie, attraverso un fil rouge originale: ...